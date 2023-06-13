Anasayfa Video Galeriler Gündem Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' 13 Haziran 2023 Salı Saat: 11:15 Güncelleme: 13 Haziran 2023 Salı 11:15 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye sınırdan kaçak olarak geçen Afganların videosunu paylaşarak "Çare sınıra mayın" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6488259d461a0d53bb45d193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı ''Çocuk başkasından'' deyip eşini vurdu İşten çıkarılan çalışandan patronuna akıl almaz tuzak Şehit cenazesinde Atatürk'ü unutan imama sert tepki Tacizci Youtuber'a kamera önünde dayak Ukrayna'da tüyler ürperten görüntüler! Selden sonra ortaya çıktı