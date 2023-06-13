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  4. Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!''

Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!''

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye sınırdan kaçak olarak geçen Afganların videosunu paylaşarak "Çare sınıra mayın" dedi.

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