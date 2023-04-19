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  4. Afla çıktı, 7 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü!

Afla çıktı, 7 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü!

Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü.

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