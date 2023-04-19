Anasayfa Video Galeriler Gündem Afla çıktı, 7 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü! Afla çıktı, 7 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü! 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 10:15 Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643f950cde2a5d07260f5bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu: ''LGBT gibi sapkın anlayışla mücadele etmeliyiz'' Bakan Varank'tan Kızılay Başkanı'na tepki ''Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'' İstanbul'da korku dolu anlar kamerada! Bir anda gökyüzünde belirdi Tarihi an! Karadeniz gazı karaya ulaşıp, geceyi aydınlattı! Kılıçdaroğlu: ''9 üretim bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız!'' Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi