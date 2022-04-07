  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Afrika çöl tozları İstanbul semalarında

Afrika çöl tozları İstanbul semalarında

İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu havadan görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi
İstanbul'da bir bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı
Ukraynalı kadınların tecavüze uğramamak için yaptıkları yürekleri yaktı
Kargo teslim kağıdı diye, 7 milyon TL'lik senet imzalattılar
Erdoğan ''bunlar insanları enayi zannediyor'' demişti... Bakın ne oldu
İstanbul'da ulaşım zammı protestosu: Turnikelerden atladılar
İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü
TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz''
Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...