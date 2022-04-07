Anasayfa Video Galeriler Gündem Afrika çöl tozları İstanbul semalarında Afrika çöl tozları İstanbul semalarında 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 17:40 İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ef7e60da46276732bb163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi İstanbul'da bir bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı Ukraynalı kadınların tecavüze uğramamak için yaptıkları yürekleri yaktı Kargo teslim kağıdı diye, 7 milyon TL'lik senet imzalattılar Erdoğan ''bunlar insanları enayi zannediyor'' demişti... Bakın ne oldu İstanbul'da ulaşım zammı protestosu: Turnikelerden atladılar İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...