Anasayfa Video Galeriler Gündem Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 20:20 Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6171a163988b8c0f9a6f30d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Türkiye’nin en pahalı yolu ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp''