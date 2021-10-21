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  4. Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı

Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı.

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