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  3. 18 Mart 2018 11:53

Afrin merkezine Türk bayrağı çekildi !

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı asıldı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Bayrağımız böyle dikildi
Bayrağımız böyle dikildi
Video Galeri
İstinat duvarı çöktü: 2 araç enkaz altında kaldı
İstinat duvarı çöktü: 2 araç enkaz altında kaldı
Video Galeri
Afrin’de kontrol sağlandı
Afrin’de kontrol sağlandı
Video Galeri
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Çanakkale Zaferi törenleri başladı
Video Galeri
ÖSO Afrin’de bir mahallede kontrolü sağladı
ÖSO Afrin’de bir mahallede kontrolü sağladı
Video Galeri
Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada
Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada
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