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  3. 10 Şubat 2020 12:10

Afrin’de 8 sivil daha katledildi!

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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