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  3. 14 Mart 2018 11:17

Afrin'de teröristlerin saklandığı ev havaya uçuruldu

Afrin'e bağlı Kocakarin Köyü'nde YPG'li teröristlerin saklandığı bir ev, F-16 uçağı tarafından vuruldu.

Bilgin Pro
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