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Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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