Anasayfa Video Galeriler Gündem Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 21:36 Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609042985edaec1e49190083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak? Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı Konyaaltı sahiline turist akını Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!