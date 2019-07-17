Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
17 Temmuz 2019 21:30
Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Afyonkarahisar kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 70’den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı. Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl...