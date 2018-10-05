Afyonkarahisar’da ev yangını büyük korkuya sebep oldu
05 Ekim 2018 17:10
Afyonkarahisar’da ev yangını büyük korkuya sebep oldu
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde evde çıkan yangının başka evlere de sıçraması büyük korkuya sebep oldu. Yangın, Dinar ilçesi Dikici köyünde ikamet eden M.G. isimli vatandaşın evinde çıktı. Soba bacasından çıkan alevlerin sebep olduğu yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. Toplam 3 evde yayılmaya devam eden yangına ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, bir saatlik...