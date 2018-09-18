Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: 8 ölü, 28 yaralı
18 Eylül 2018 09:55
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: 8 ölü, 28 yaralı
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü su kanalına devrildi. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandıAfyonkarahisar-Antalya Karayolu’nda 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye...