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  3. 18 Eylül 2018 09:55

Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: 8 ölü, 28 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü su kanalına devrildi. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandıAfyonkarahisar-Antalya Karayolu’nda 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye...

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