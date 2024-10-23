Anasayfa Video Galeriler Gündem Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:31 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:31 Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir karakol komutanı Astsubay Üstçavuş şehit düşerken, 15 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718de7da00a38acd806c933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.