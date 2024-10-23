Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir karakol komutanı Astsubay Üstçavuş şehit düşerken, 15 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü...

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