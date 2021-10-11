Anasayfa Video Galeriler Gündem Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 12:01 Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6163fd4e5cba9823ea40709b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Petrol tesisinde büyük yangın İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!