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  4. Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

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