Anasayfa Video Galeriler Gündem Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 08:46 Afyonkarahisar'da saat 06:24, 06,27 ve 06:30'da peş peşe 3 depremle sarsıldı. Depremlerden en büyüğü 4.4 olarak ölçülürken Peş peşe meydana gelen depremler çevre illerden de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668f71b2f4c9ae69b7048893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı İstanbul'da özel banka şubesinde yangın İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı