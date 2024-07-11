Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı

Afyonkarahisar'da saat 06:24, 06,27 ve 06:30'da peş peşe 3 depremle sarsıldı. Depremlerden en büyüğü 4.4 olarak ölçülürken Peş peşe meydana gelen depremler çevre illerden de hissedildi.

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