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  3. 07 Şubat 2020 11:55

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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