Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti

İstanbul'da bir bölümü çürüyen ağaç altındaki ATM kabininin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren vatandaşlar ise şaşkınlık yarattı.

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