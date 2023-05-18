Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14:25 İstanbul'da bir bölümü çürüyen ağaç altındaki ATM kabininin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren vatandaşlar ise şaşkınlık yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64660b2b2cb9c012d722ab53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi Karavancılara kötü haber! Yasak geliyor Balıkesir sular altında! Sağanak sele dönüştü Vatandaş İmamoğlu’na sarılarak ağladı