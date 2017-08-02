CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE / TUR İÇİN MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 02 Ağustos 2017 19:45

Ağaca asılı ceset bulundu!

Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu.

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Rus muhabire canlı yayında saldırı
Rus muhabire canlı yayında saldırı
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Çatıya Türk Bayrağı'nı açan kedi sosyal medyada olay oldu.
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