Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:50 Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, M.O. tarafından 14 kuşunla öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a93f6f1820e928a71d3513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar İzmir'de tren kazası! Yaralılar var Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı