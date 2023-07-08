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  4. Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, M.O. tarafından 14 kuşunla öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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