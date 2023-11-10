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Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

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Günün içimizi ısıtan haberi Artvin'den geldi... Artvinli bir girişimci hayalini kurduğu restoranını açmak için ağaçları kesmeye kıyamayınca bulduğu çözümle büyük alkış aldı.

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