Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 14:00 Günün içimizi ısıtan haberi Artvin'den geldi... Artvinli bir girişimci hayalini kurduğu restoranını açmak için ağaçları kesmeye kıyamayınca bulduğu çözümle büyük alkış aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e0d54b74e726cb6121c6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'dan bir yeni komutanlık daha: Hedef uzay! Nesli tehlikede olan tür Bursa'da kameraya yansıdı Atatürk'ün yönettiği bando, mızıkanın fotoğrafını ortaya çıktı İsrail ordusu yine hastane vurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Dolmabahçe'de saat 9'u 5 geçe gözyaşları sel oldu! Akdeniz ve Ege'yi istila eden ölümcül balık, rotayı Karadeniz'e çevirdi Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni