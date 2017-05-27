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  3. 27 Mayıs 2017 17:45

Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor

Singapur'un gezilecek en güzel yerlerinden biri olan Gardens by the Bay'de, 'süper ağaç' olarak adlandıran yapay ağaçlarla yapılan ışık gösterisi büyük ilgi görüyor.

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Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
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Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
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Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
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Çocuklar tekne orucunu açtılar
Çocuklar tekne orucunu açtılar
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Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
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Polis noktasındaki kaza kamerada
Polis noktasındaki kaza kamerada