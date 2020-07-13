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  3. 13 Temmuz 2020 21:35

Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı

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Hakan Bayrakçı'nın zor anları- Elinde bıçakla böyle kovaladı
Hakan Bayrakçı'nın zor anları- Elinde bıçakla böyle kovaladı
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Erdoğan'dan ''Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın'' önerisine yanıt
Erdoğan'dan ''Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın'' önerisine yanıt
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Türkiye'nin ilk nil timsahları dünyaya geldi
Türkiye'nin ilk nil timsahları dünyaya geldi
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Heybeliada yangınında flaş gelişme!
Heybeliada yangınında flaş gelişme!
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Yolcu uçağında türbülans paniği kamerada
Yolcu uçağında türbülans paniği kamerada
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Oyuncu Ozan Güven için 13,5 yıla kadar hapis istemi
Oyuncu Ozan Güven için 13,5 yıla kadar hapis istemi
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