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Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu

Isparta'da bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 10 koyunun telef olduğu saldırı anı ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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