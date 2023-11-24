Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:40 Güncelleme: 24 Kasım 2023 Cuma 14:40 Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65608bb3f2575d08030fe883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saldırı Emniyet'te sapık komiser depremi! İstanbul'da balya balya para operasyonu! İndirimi duyan koştu! İstanbul'da akıl almaz manzara Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı açıklandı Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada