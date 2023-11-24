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  4. Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı

Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı

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Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı.

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