Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 07:50 Sakarya’da kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Cep telefonlarıyla kaydedilen anlarda, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d01a89865e0b611d46f6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?''