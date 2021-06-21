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Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda

Sakarya’da kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Cep telefonlarıyla kaydedilen anlarda, yaşanan panik görüntülere yansıdı.

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