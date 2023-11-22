Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağır hasarlı cami böyle çöktü Ağır hasarlı cami böyle çöktü 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:16 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:16 Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı cami, yıkım esnasında çöktü. İş makinesinin dokunuşuyla caminin yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655daac4505c35a69902d4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı ÖSYM Başkanı ''devrim'' diyerek duyurdu: Yeni sınav geliyor! Filiz Akın'dan kötü haber İstanbul'da 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu Hatay'da gökyüzünde yarım ay şöleni Stadyumda öldüren izdiham: 37 ölü var!