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Ağır hasarlı cami böyle çöktü

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Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı cami, yıkım esnasında çöktü. İş makinesinin dokunuşuyla caminin yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

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