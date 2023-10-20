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Ağır hasarlı caminin çökme anı kamerada

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde ağır hasarlı caminin yıkım esnasında çöktüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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