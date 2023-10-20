Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağır hasarlı caminin çökme anı kamerada Ağır hasarlı caminin çökme anı kamerada 20 Ekim 2023 Cuma Saat: 13:10 Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde ağır hasarlı caminin yıkım esnasında çöktüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6532521eb5c3222e835f4fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı Merve Oflaz seksi dansına gelen yorumla çılgına döndü Akşener ''bir genel başkana yakışmayacak bir cümle'' kurdu ''Bebek kaçırma'' tatbikatında kendini role kaptırınca ortalık fena karıştı İsrail'den mülteci kampına kanlı baskın: 8 Filistinli öldü! Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada Miras uğruna depremzede kadını katlettiler Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 polis yaralandı Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi