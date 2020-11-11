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  3. 11 Kasım 2020 17:50

Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı

Video Galeri
Çocuklarda corona virüsle gelen tehlike- MIS-C Sendromu
Çocuklarda corona virüsle gelen tehlike- MIS-C Sendromu
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''Kolonlardaki çatlaklar boya ile kapatıldı''
''Kolonlardaki çatlaklar boya ile kapatıldı''
Video Galeri
Bursa'da otobüsteki taciz anları kameraya yansıdı
Bursa'da otobüsteki taciz anları kameraya yansıdı
Video Galeri
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Video Galeri
İp atlarken yaşamını yitiren genç kızın ölümü yasa boğdu
İp atlarken yaşamını yitiren genç kızın ölümü yasa boğdu
Video Galeri
Aspirin için korkutan uyarı: Ölüme kadar götürebilir
Aspirin için korkutan uyarı: Ölüme kadar götürebilir
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