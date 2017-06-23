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  3. 23 Haziran 2017 15:15

Ağlayan bebeğini boğarak öldürdü

Adana'da bir kadın, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık çocuğunu ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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