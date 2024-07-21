Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 22:01 Güncelleme: 21 Temmuz 2024 Pazar 22:01 Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d5b19535c533d51025c57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Sarıyer'deki plajda korkunç ölüm: Kurtarmak isterken kendi boğuldu