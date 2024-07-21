Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d5b19535c533d51025c57" allowfullscreen></iframe>