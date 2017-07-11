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  3. 11 Temmuz 2017 15:45

Ağrıda 225 bin liralık araçla taksi hizmeti

Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.

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