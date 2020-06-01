  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2020 21:05

Ağrı'da acı olay! Dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyünde 14 yaşındaki Özgür Sadık, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Cem Deresi'nde boğularak can verdi.

Video Galeri
Ayrı yaşadığı eşiyle ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince bıçakladı!
Ayrı yaşadığı eşiyle ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince bıçakladı!
Video Galeri
Havalimanı pisti bitmeyince Vali isyan etti: Utancımdan sokağa çıkamam
Havalimanı pisti bitmeyince Vali isyan etti: Utancımdan sokağa çıkamam
Video Galeri
Mardin'de 600 dönüm alan küle döndü!
Mardin'de 600 dönüm alan küle döndü!
Video Galeri
Mesafeyi hesap edemedi, üst geçide böyle sıkıştı
Mesafeyi hesap edemedi, üst geçide böyle sıkıştı
Video Galeri
FETÖ’cü Enes Kanter bakın nerede ortaya çıktı!
FETÖ’cü Enes Kanter bakın nerede ortaya çıktı!
Video Galeri
İSKİ'den Riva Deresi açıklaması
İSKİ'den Riva Deresi açıklaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM