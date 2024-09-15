Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 16:40 Ağrı'da arıcılık yapan emekli polis Mahmut D., her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e6e3e96005abb272095953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı Bursa'da korkutan hortum Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset...