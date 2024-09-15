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  4. Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor

Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor

Ağrı'da arıcılık yapan emekli polis Mahmut D., her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor

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