Anasayfa Video Galeriler Gündem Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 08:05 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 08:05 Ağrı’da çıplak bir şekilde insanların arasında gezen kadın polisi alarma geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66595aa429cb99dc1702ca87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı 18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Alex de Souza'dan 2 yıllık imza