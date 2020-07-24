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AYASOFYA CAMİİ'NDE TARİHİ GÜN - CANLI YAYIN
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  3. 24 Temmuz 2020 12:15

Ağrı'da korkunç kaza: 3 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde gelen ailenin minibüsü, devrildi. Kazada, 3 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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İmamoğlu başkanlık yolunda uğradığı saldırıları tek tek anlattı
İmamoğlu başkanlık yolunda uğradığı saldırıları tek tek anlattı
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Ayasofya Camii ve çevresi tıklım tıklım doldu!
Ayasofya Camii ve çevresi tıklım tıklım doldu!
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358 milyon liralık destek ödemesi bayram öncesi hesaplarda!
358 milyon liralık destek ödemesi bayram öncesi hesaplarda!
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Polis barikatını yıkarak Ayasofya'ya koştular!
Polis barikatını yıkarak Ayasofya'ya koştular!
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Ayasofya Camii ve çevresi havadan görüntülendi
Ayasofya Camii ve çevresi havadan görüntülendi
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Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
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