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  3. 16 Eylül 2019 13:00

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Telçeken köyü arazisindeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, şiddetli heyelan ve toprak kayması tehdidi altında.

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