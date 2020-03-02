SON DAKİKA
AĞRI'DA ROKETLİ SALDIRI: YARALILAR VAR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mart 2020 10:45

Ağrı'da roketli saldırı: Yaralılar var

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sınır kapısına giden yol trafiğe kapatıldı.

Video Galeri
AK Partili vekil önce paylaştı, sonra sildi!
AK Partili vekil önce paylaştı, sonra sildi!
Video Galeri
Hekimoğlu dizisine sürpriz transfer
Hekimoğlu dizisine sürpriz transfer
Video Galeri
Adil Gür'dencanlı yayın skandal açıklama: ''Rus'tan başka türlü dost olur''
Adil Gür'dencanlı yayın skandal açıklama: ''Rus'tan başka türlü dost olur''
Video Galeri
TSK iki uçağı vurmuştu ! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
TSK iki uçağı vurmuştu ! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Video Galeri
Göçmenleri geri gönderip, gazetecilere saldırdılar
Göçmenleri geri gönderip, gazetecilere saldırdılar
Video Galeri
Bursa'da dehşet! Gasbettikleri kişiye kabusu yaşattılar
Bursa'da dehşet! Gasbettikleri kişiye kabusu yaşattılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM