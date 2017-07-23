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  3. 23 Temmuz 2017 11:50

Ağrıda yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı

Ağrı'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan bir otobüsün içerisinde Afganistanlı uyruklu 150 kaçak yakalandı.

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4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı
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Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü
Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü
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3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor
3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor
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En iyi dostu karga oldu
En iyi dostu karga oldu
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Taciz timi havuz başında
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