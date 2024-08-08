Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı ''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 12:27 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 12:27 Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kadının mesanesinden 1 kilogram ağırlığında 18 santimetre genişliğinde taş çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b48f6995c5eccf82026963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf İstanbul'da saniyeler içindeki hokus pokus hırsızlığı kamerada 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı