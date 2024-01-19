Anasayfa Video Galeriler Gündem aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:35 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 09:35 İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınmasından sonra olay yerinde çekim yapan A Haber muhabiri ve kameramanı belediye binası önünde bir grup tarafından darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa18479ca4d99019054aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var 81'de büyük operasyon: Binlerce gözaltı var İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı 20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu Yine mi Esenyurt ? Evet yine Esenyurt! Muhtarlıkta maganda kurşunu!