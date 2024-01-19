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  4. aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak

aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak

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İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınmasından sonra olay yerinde çekim yapan A Haber muhabiri ve kameramanı belediye binası önünde bir grup tarafından darp edildi.

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