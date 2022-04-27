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  4. aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama

aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama

İstanbul Motobike İstanbul 2022 fuarında A Haber muhabiri Murat Dada ile fuar görevlisi arasında geçen diyaloğa ilişkin açıklama geldi.

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