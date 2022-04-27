Anasayfa Video Galeriler Gündem aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 10:15 İstanbul Motobike İstanbul 2022 fuarında A Haber muhabiri Murat Dada ile fuar görevlisi arasında geçen diyaloğa ilişkin açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6268ed8f70bb5762227379f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'a şafak operasyonu TÜGVA bombacısı böyle yakalandı Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Rust filmindeki ölümlü set kazası Kreşte skandal görüntüler Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun neden Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini açıkladı Ulaştırma Bakanı zam eleştirilerine tepki çeken yanıt Katil zanlısına ''yabancı uyruklu'' yardımı!