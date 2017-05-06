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  3. 06 Mayıs 2017 00:50

Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması

İstanbul 2017 Hıdrellez Şenliği, Fatih Ahırkapı Meydanı’nda yapılan etkinlikle coşkuyla kutlandı. Turistlerin küçük bir kağıt parçası yakıp üzerinden atladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
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Üniversite şenliğinde korkunç kaza
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü