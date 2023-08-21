Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında stüdyo terkettiren kavga

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Çakar resti çekip stüdyoyu terk etti.

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