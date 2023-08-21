Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında stüdyo terkettiren kavga Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında stüdyo terkettiren kavga 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 10:21 Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Çakar resti çekip stüdyoyu terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e31083b2717839266d1e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı Yangında can pazarı! Korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 12 ölü var! Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti