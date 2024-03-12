Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti 12 Mart 2024 Salı Saat: 13:15 Beyaz TV ekranlarında yayınlanan spor programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı tartışılırken bir anda sinirlenip mikrofonu çıkartıp stüdyoyu terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f02b59473e4919180a15f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB’ye ikinci ''bozuk otobüs'' kumpası için soruşturma başlatıldı Fırın esnafından ilginç kampanya: Bunu getiren ekmeği ucuza alıyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı İYİ Partili adayın Mansur Yavaş açıklaması İYİ Parti'yi karıştırdı Bin polisle dev baskın! İHA'lar buldu, polis yakaladı Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı Antalya'da orman yangını! Yangını çıkartan zanlı ormanda yakalandı İnternetteki 12 milyon TL'lik ''müstehcen'' tuzak pes dedirtti İzmir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var