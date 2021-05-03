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  4. Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada

Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada

Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında canlı yayında stüdyoya motosikletle gelen ünlü yorumcu Ahmet Çakar, kaza yaptı.

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