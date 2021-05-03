Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 16:46 Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında canlı yayında stüdyoya motosikletle gelen ünlü yorumcu Ahmet Çakar, kaza yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608ffe9d4d1b180a4030cff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak? Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı Konyaaltı sahiline turist akını Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor