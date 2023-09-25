Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi sarsacak iddia: ''Elime bir CD geçti'' diyerek açıkladı Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi sarsacak iddia: ''Elime bir CD geçti'' diyerek açıkladı 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:50 Güncelleme: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:50 Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayında olay olacak bir iddia ortaya attı. ''Elime bir CD geçti'' diyen Çakar, CD'de Süper Lig'de kimin şampiyon yapılacağının anlatıldığını öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65112daf484ed1418a710523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in İstanbul adayı Muharrem İnce mi ? Deprem bölgesinde skandal karar depremzedeleri ayaklandırdı Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım! Bu sefer havada değil, suda İstanbul'da ortalığı savaş alanına döndüren kaza Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da