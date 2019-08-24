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  3. 24 Ağustos 2019 10:09

Ahmet Davutoğlu'na protesto şoku

Sakarya’ya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından protesto edildi. Vatandaşlar Davutoğlu'na "Yediği ekmeği pisleyenlerden değiliz biz" diyerek tepki gösterdi.

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