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  3. 13 Haziran 2019 16:52

Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya propagandası başladı

Yeni bir siyasi oluşum içerisinde olduğu bilinen eski Başbakan ve Bakan Ahmet Davutoğlu'na ait görüntülerden oluşan propaganda videosu sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

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