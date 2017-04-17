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  3. 17 Nisan 2017 10:16

Ahmet Hakan canlı yayında sigara istedi

Dün akşam Kanal D'de Referandum 2017 programını sunan Ahmet Hakan'ın sorusu televizyonda ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Hakan, kameranın kendini çekmediği anlarda "sigaram nerede sigaram?" diye seslendiği anlar yayına yansıdı.

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