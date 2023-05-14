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  4. Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı

Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı

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CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında elektronik sigarasıyla ekranlara yakalandı.

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