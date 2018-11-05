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  3. 05 Kasım 2018 14:20

Ahmet Kural adliyede

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla ilgili savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.(İHA)

Bilgin Pro
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Tarihi Pirinçhan’daki beyaz çelik kapıya klip çekti
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Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Ahmet Kural ifade veriyor
Ahmet Kural ifade veriyor
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Kontrolden çıkan araç oturma odasına girdi
Kontrolden çıkan araç oturma odasına girdi
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Bülent Ecevit mezarı başında anıldı
Bülent Ecevit mezarı başında anıldı
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